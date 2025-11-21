;

VIDEO. Conmebol impone graves sanciones a Racing por el recibimiento de sus hinchas ante Flamengo en Copa Libertadores

La “Academia” deberá disputar varios encuentros a puertas cerradas a nivel internacional el próximo año.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

El recibimiento que realizó Racing para el partido contra Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores sorprendió a todos por su dimensión y la cantidad de fuegos de artificio lanzados.

Finalmente, aquello no alcanzó para que la “Academia” avanzara a la final del torneo continental y, además, le valió una dura sanción por parte de la Conmebol.

Por el uso de pirotecnia y un “grave hecho de racismo”, la federación sudamericana decidió castigar a los de Avellaneda con tres partidos de sus competencias (Copa Libertadores y Sudamericana) sin público, además de un cuarto con aforo reducido. También deberá pagar una multa de 200 mil dólares.

Según reportan desde Argentina, la gravedad del castigo no se debe únicamente a las acciones cometidas en octubre pasado, sino también a la reincidencia, ya que habrían cometido faltas similares en la Copa Libertadores 2024, cuando enfrentaron a Corinthians, también en semifinales.

Además, en primera instancia, el Ministerio de Seguridad de Argentina había sancionado a Racing en el torneo local, pero tras negociaciones se dio marcha atrás y la “Academia” podrá contar con público en su duelo ante River Plate por los octavos de final de los playoffs del Clausura.

