La Roja terminó el año con una buena racha de tres victorias seguidas: dos ante Perú y una contra Rusia, donde además la selección nacional se volvió a reencontrar con el gol.

Gonzalo Tapia y Ben Brereton se asentaron como grandes alternativas para ser los “9” de Chile en el nuevo proceso, pero hubo otro atacante que no corrió con la misma suerte, pese a sumar nóminas de Nicolás Córdova.

Se trata de Bruno Barticciotto, quien, pese a estar en citaciones, por problemas físicos no ha podido sumar minutos durante el interinato de La Roja. En una reciente entrevista, el exatacante de Palestino se refirió a su relación con el momentáneo DT de Chile.

“Me llamó, me dijo que tenía que ser un referente, un pilar de esta selección. También había hecho algunos goles y todo parecía encajar. Pero al final no estuve en la convocatoria”, dijo el delantero a DLT Sports.

“Le fui a hablar porque no entendía. Yo me sentía bien físicamente. Está bien, no llegué al 100%, pero puse mucho de mí para recuperarme y poder estar. No tengo 18 años, puse mucho de mi parte para poder estar, y que ni te avisen que no estás en la convocatoria y te enteres antes de salir a la cancha, teniendo a toda tu familia allá…”, señaló sobre la última doble fecha de Eliminatorias, donde, pese a entrenar con el grupo en Juan Pinto Durán, finalmente fue desconvocado.

Acerca de cómo quedó la relación con Nicolás Córdova, afirmó que “a mí me dolió, pero está bien, es lo que hacen los entrenadores y no tengo nada en contra de él. Yo estoy esperando el llamado a la selección siempre. Aparte, me gustaron mucho los entrenamientos de él: era muy intenso, lo que está haciendo está bueno”, sentenció Bruno Barticciotto.