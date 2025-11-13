Este jueves, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Colo Colo festejó en condición de visitante y se impuso por 1-0 a Coquimbo Unido en el duelo de ida de las semifinales del Campeonato Nacional Femenino 2025.

Las dirigidas por Tatiele Silveira se adueñaron del balón desde el inicio y generaron las mejores chances del partido. La ocasión más peligrosa de la primera mitad llegó a los 44′, cuando Yenny Acuña disparó desde la medialuna y su remate se estrelló en el poste.

Más tarde, en el complemento, se instalaría la primera la polémica del encuentro. A los 49′, Carol Ardiles anotó el primer gol de los “Piratas”, pero el árbitro lo terminaría anulando por una mano previa, dejando sin efecto la celebración de las locales.

Minutos después, se generó otra situación controvertida. A los 50′, Yenny Acuña fue derribada al borde del área, en lo que parecía un claro penal, pero el juez decidió cobrar tiro libre y el disparo se fue desviado, desatando algunos reclamos de las “Albas”.

Las tricampeonas del fútbol chileno insistieron hasta el final en busca de la victoria y encontraron su recompensa en el epílogo. Cuando el partido expiraba, Mary Valencia (90′) conectó un centro de Anaís Álvarez y, con un certero cabezazo, marcó el definitivo 1-0 en la Cuarta Región.

Cuando querías ver el gol de Mary Valencia pasa esto... Así con la transmisión, obligada a esperar el lado B de @ColoColoFem para ver bien cómo fue el gol del triunfo pic.twitter.com/0tiugkiSq6 — Elizabeth Espinoza P (@Ely_Espinoza) November 13, 2025

Así las cosas, Colo Colo tomó una mínima ventaja sobre Coquimbo Unido de cara a la revancha programada para el próximo viernes 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

La otra llave de semifinales entre Unión Española y Universidad de Chile arrancará este viernes 14 de noviembre desde las 18:00 horas con el duelo de ida, a disputarse en la cancha 2 del Estadio Santa Laura.