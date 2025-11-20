Este sábado 22 de noviembre, Lanús y Atlético Mineiro se verán las caras en la final de la Copa Sudamericana 2025, la cual se jugará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

El cuadro argentino viene de eliminar a Universidad de Chile en semifinales. Ambos equipos empataron 2-2 en Santiago por el duelo de ida, y luego, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino se impuso por 1-0 en la revancha disputada en tierras trasandinas.

Por su parte, el elenco brasileño superó en semifinales a Independiente del Valle. Tras empatar 1-1 en Ecuador, los dirigidos por Jorge Sampaoli ganaron el partido de vuelta en Brasil por 3-1.

¿A qué hora y dónde ver en vivo la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este sábado 22 de noviembre, a partir de las 17:00 horas de nuestro país.

En TV, este partido entre Lanús y Atlético Mineiro lo podrás ver en vivo por las pantallas de ESPN. Además, el encuentro será transmitido por la plataforma de streaming, Disney+, en la cual hay que estar suscrito para ver su contenido.