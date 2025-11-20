;

Llaves definidas: así se jugará el repechaje de UEFA para el Mundial 2026 con cuatro cupos en disputa

Son 16 las selecciones que jugarán la repesca europea, donde destaca la presencia de Italia, cuatro veces campeón del mundo.

Daniel Ramírez

Además de sortear las llaves del repechaje intercontinental, la FIFA definió este jueves los cruces de la repesca europea, donde 16 selecciones de la UEFA competirán por cuatro cupos para clasificar al Mundial 2026.

De los países que disputarán esta instancia, destaca la presencia de Italia, cuatro veces campeón del mundo. El combinado italiano quedó eliminado en el repechaje para los Mundiales de 2018 y 2022, por lo tanto, ahora buscará no repetir el mismo fracaso por tercer ciclo consecutivo.

ADN

La repesca europea comenzará con las semifinales, donde habrá ocho partidos. Los ganadores avanzarán a la ronda final, en la cual, se definirán los cuatro boletos para la Copa del Mundo.

Repechaje de UEFA para el Mundial 2026: así quedaron los cruces

Cuadro A: Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia

Cuadro B: Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania

Cuadro C: Turquía vs. Rumanía / Eslovaquia vs. Kosovo

Cuadro D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. Irlanda

Los ocho partidos de semifinales se disputarán el próximo 26 de marzo, mientras que las cuatro finales se jugarán el 31 del mismo mes.

