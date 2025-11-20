La drástica decisión que tomó Honduras con Reinaldo Rueda tras quedar fuera del Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) oficializó en las últimas horas la salida del técnico colombiano Reinaldo Rueda, luego de quedar fuera del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un comunicado oficial, la FFH informó: “Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026”.

“Se ha decidido iniciar de inmediato un proceso interno de evaluación técnica y estructural sobre este proceso de clasificación basado en informes deportivos, análisis de planificación y funcionamiento general del proyecto de selección”, añadió la institución.

La FFH también asumió su “responsabilidad” por el fracaso deportivo del país y remarcó que tiene “el deber de revisar de manera profunda y objetiva el desempeño deportivo y técnico de este proceso eliminatorio”.

Cabe recordar que Honduras quedó eliminado el pasado martes tras empatar sin goles como visitante ante Costa Rica, país que también quedó fuera de la cita planetaria, en la última fecha de las Eliminatorias de Concacaf.

El equipo del ex DT de La Roja cerró la eliminatoria en el segundo puesto del Grupo C con 9 puntos (dos victorias, tres empates y una derrota), por detrás de Haití, líder con 11 unidades y clasificado a su segundo Mundial tras Alemania 1974.