;

La drástica decisión que tomó Honduras con Reinaldo Rueda tras quedar fuera del Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Honduras emitió un comunicado para oficializar la salida del extécnico de La Roja.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) oficializó en las últimas horas la salida del técnico colombiano Reinaldo Rueda, luego de quedar fuera del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un comunicado oficial, la FFH informó: “Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026”.

Revisa también:

ADN

“Se ha decidido iniciar de inmediato un proceso interno de evaluación técnica y estructural sobre este proceso de clasificación basado en informes deportivos, análisis de planificación y funcionamiento general del proyecto de selección”, añadió la institución.

La FFH también asumió su “responsabilidad” por el fracaso deportivo del país y remarcó que tiene “el deber de revisar de manera profunda y objetiva el desempeño deportivo y técnico de este proceso eliminatorio”.

Cabe recordar que Honduras quedó eliminado el pasado martes tras empatar sin goles como visitante ante Costa Rica, país que también quedó fuera de la cita planetaria, en la última fecha de las Eliminatorias de Concacaf.

El equipo del ex DT de La Roja cerró la eliminatoria en el segundo puesto del Grupo C con 9 puntos (dos victorias, tres empates y una derrota), por detrás de Haití, líder con 11 unidades y clasificado a su segundo Mundial tras Alemania 1974.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad