Reinaldo Rueda rompe en llanto en plena conferencia tras no clasificar al Mundial con Honduras: “Perdón, pero es un momento duro”

Se acabó el sueño mundialista para la selección hondureña de Reinaldo Rueda. Honduras empató 0-0 con Costa Rica anoche, por la última fecha de las Eliminatorias de Concacaf, y ambas escuadras quedaron fuera de la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Rueda tenía que vencer al combinado costarricense para clasificar a la cita planetaria, pero no logró el objetivo y terminó segundo en el Grupo C con 9 puntos. El ganador del grupo fue Haití, que anoche superó 2-0 a Nicaragua y llegó a 11 unidades. De esta forma, la selección haitiana jugará el Mundial el próximo año.

El desconsolado llanto de Rueda tras no clasificar al Mundial

Luego del partido con Costa Rica, Reinaldo Rueda atendió a los medios en conferencia de prensa y ahí rompió en llanto por su fracaso al mando de la selección hondureña.

“Perdón, pero es un momento duro. Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos”, señaló, entre lágrimas, el ex DT de Chile.

“Quizá hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente. Nos quedamos fuera por un gol y clasifica la selección fuerte. Es difícil”, concluyó Rueda en medio de la tristeza por quedar fuera del Mundial 2026.

