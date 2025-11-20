;

Nicolás Córdova sorprende tras la gira de La Roja por Rusia: se quedará en Europa por este motivo

El técnico interino de la selección chilena prolongará su estadía en el “Viejo Continente”, pese a que la mayor parte de la delegación nacional ya regresó al país.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, prolongará su estadía en Europa, pese a que la mayor parte de la delegación de La Roja ya regresó al país y los futbolistas retornaron a sus clubes tras la gira de amistosos en Rusia.

Así lo confirmó el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, quien detalló que Córdova realizará una “mini gira” por Inglaterra a modo de capacitación y visitará las academias de dos gigantes de la Premier League.

“Nicolás se quedó en Londres. Coordinamos algunas visitas a la academia del Chelsea, partidos de primera división de la Premier, tenía visitas también a la academia del (Manchester) City", afirmó Correa.

Esta decisión se alinea con el rol que cumple Nicolás Córdova como jefe técnico de las selecciones juveniles. “Son cosas muy relevantes para seguir construyendo un proyecto que no solamente es de la selección adulta, sino que es del recambio del fútbol nacional y estamos muy comprometidos con eso”, agregó Correa.

De esta manera, la extensión del viaje de Córdova buscará cerrar una positiva gira por Rusia, donde La Roja consiguió dos triunfos en sus amistosos: primero ante la selección local y luego frente a Perú.

