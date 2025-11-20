;

Caso María Elcira: familia cuestiona la omisión de declaración a trabajador clave presente en el restaurante

Un vídeo reciente exhibe movimientos de un hombre que estuvo en el lugar el día de la desaparición, generando críticas por decisiones adoptadas en la indagatoria.

Martín Neut

Caso María Elcira

Caso María Elcira

El caso de María Elcira Contreras, desaparecida en mayo de 2024 en Limache, sumó un nuevo antecedente tras la difusión de videos que muestran a un garzón del restaurante Las Tórtolas que estuvo en el lugar durante los minutos clave y que no habría declarado ante la investigación.

Los registros del 12 de mayo exhiben al trabajador recorriendo el comedor y saliendo del local para hablar por teléfono, pese a que la carpeta policial solo incluye testimonios de mujeres.

Revisa también:

ADN

La perito de video Nadia Mancilla, exmiembro del Laboratorio de Criminalística de la PDI, señaló que allí “solo aparecen meseras mujeres” y que respecto a cuatro hombres “no se les toma la declaración, solo se les empadronarán por cuanto ellos siempre estuvieron en la cocina”.

La familia cuestionó la omisión. Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida, sostuvo que “me parece increíble que no se le haya tomado declaración a esta persona sabiendo lo importante que era” y afirmó que hoy “dudamos absolutamente de todo”.

El nuevo registro reabre críticas al manejo del caso, que continúa sin respuestas a más de un año de la desaparición.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad