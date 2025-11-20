Caso María Elcira: familia cuestiona la omisión de declaración a trabajador clave presente en el restaurante

El caso de María Elcira Contreras, desaparecida en mayo de 2024 en Limache, sumó un nuevo antecedente tras la difusión de videos que muestran a un garzón del restaurante Las Tórtolas que estuvo en el lugar durante los minutos clave y que no habría declarado ante la investigación.

Los registros del 12 de mayo exhiben al trabajador recorriendo el comedor y saliendo del local para hablar por teléfono, pese a que la carpeta policial solo incluye testimonios de mujeres.

La perito de video Nadia Mancilla, exmiembro del Laboratorio de Criminalística de la PDI, señaló que allí “solo aparecen meseras mujeres” y que respecto a cuatro hombres “no se les toma la declaración, solo se les empadronarán por cuanto ellos siempre estuvieron en la cocina”.

La familia cuestionó la omisión. Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida, sostuvo que “me parece increíble que no se le haya tomado declaración a esta persona sabiendo lo importante que era” y afirmó que hoy “dudamos absolutamente de todo”.

El nuevo registro reabre críticas al manejo del caso, que continúa sin respuestas a más de un año de la desaparición.