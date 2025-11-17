;

VIDEOS. Dos lesionados deja accidente de tránsito entre dos camiones de carga en San Bernardo

El choque en la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito, dejó a un conductor atrapado y obligó a suspender el tránsito mientras equipos de emergencia despejan la vía.

Martín Neut

Accidente de tránsito entre dos camiones de carga en San Bernardo

Accidente de tránsito entre dos camiones de carga en San Bernardo / Foto X @fdo2000

Un accidente entre dos camiones de carga pesada afectó esta tarde a la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 17,2, en el sector de Catemito, San Bernardo.

El impacto dejó dos lesionados, incluyendo a un conductor que quedó atrapado en la cabina y que debió ser asistido por equipos de rescate.

La ruta en dirección al sur debió ser completamente cerrada, generando un extenso taco que llegó hasta el sector Parque Industrial.

Además, parte de la carga de materiales de construcción que transportaba uno de los vehículos cayó sobre la calzada, complicando aún más las maniobras de despeje.

Carabineros y Bomberos trabajan en el lugar para restablecer el tránsito y esclarecer las causas del accidente.

