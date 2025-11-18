No es la almendra ni el maní: este es el fruto seco con más beneficios según especialista en salud

Los frutos secos son un básico en la alimentación saludable, pero no todos entregan los mismos beneficios.

Aunque el maní y las almendras lideran el consumo en Chile, un nuevo análisis nutricional sugiere que podrían no ser las opciones más potentes para la salud.

En conversación con New York Post, la nutricionista estadounidense Nicolette M. Pace ordenó los frutos secos según su valor nutricional, revelando cuál es —según la ciencia— el más beneficioso para el corazón, el cerebro y el metabolismo.

Los 5 frutos secos más saludables

5. Maní

Aunque técnicamente pertenece a la familia de las legumbres, el maní comparte muchos beneficios con los frutos secos.

Proporcionan grasas saludables, carbohidratos y proteínas que ayudan a regular la energía y la saciedad. “Además, contienen isoflavonas que pueden aliviar síntomas de la menopausia”, señaló Pace.

Maní / Westend61 Ampliar

4. Castañas de cajú

Las castañas de cajú son ricas en vitamina E, hierro y zinc, destacan por proteger la función cerebral. “Sus antioxidantes reducen el estrés oxidativo y la inflamación”, explicó la especialista.

También benefician la salud reproductiva masculina gracias a su aporte de magnesio y zinc.

Castañas de cajú / fcafotodigital Ampliar

3. Almendras

A pesar de su popularidad, las almendras ocupan el tercer lugar. “Contienen vitamina E, calcio, proteína y fibra, lo que favorece el corazón y los huesos”, dijo Pace.

Su capacidad para ralentizar la absorción de glucosa ayuda a estabilizar la glicemia y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Almendras / Kinga Krzeminska Ampliar

2. Pistachos

Los pistachos son considerados una proteína vegetal completa, contienen los nueve aminoácidos esenciales. Apoyan el control del azúcar en sangre y mejoran la digestión.

También favorecen la función cerebral y el equilibrio del ánimo.

Pistachos / Kinga Krzeminska Ampliar

1. Nueces: las más saludables

Finalmente, Pace fue categórica: “Las nueces son universalmente aceptadas como el fruto seco más saludable”.

Con altos niveles de omega-3, polifenoles y esteroles vegetales, destacan por sus propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras.

Además, mejoran la memoria, el flujo sanguíneo y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.