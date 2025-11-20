“Hemos colaborado activamente”: empresa concesionaria destaca acciones desplegadas durante tragedia en Torres del Paine

Foto extraída de la web del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)

La empresa concesionaria Vértice emitió un comunicado refiriéndose a las medidas que tomó durante la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, donde cinco turistas murieron .

Cabe destacar que la compañía ofrece servicios turísticos y alojamiento desde 2002 dentro del parque, donde cuenta con refugios y campings para los excursionistas que realizan los populares circuitos “W” y “O”.

En medio de la indagatoria de la Fiscalía por presuntas responsabilidades en el caso, la empresa indicó que “desde el lunes, ocurrida la tragedia, tomamos contacto con las autoridades y nos pusimos a su disposición”.

“Hemos colaborado activamente”

“Brindamos apoyo logístico a los equipos de rescatistas en nuestros vehículos y embarcaciones, prestamos ayuda en el rescate, facilitamos la comunicación con autoridades y familiares”, señaló en el comunicado.

Agencia UNO | Parque Nacional Torres del Paine / Francisco Negroni Ampliar

Junto con lo anterior, Vértice añadió que “ dimos asistencia emocional a todas las personas, además de proporcionar abrigo, alimentación y alojamiento en los refugios y campings”.

“En la mañana de hoy hemos colaborado activamente en la evacuación de los pasajeros y seguiremos trabajando siempre comprometidos con nuestra misión de cuidar la naturaleza y las personas en el Parque Nacional Torres del Paine”, finalizó.