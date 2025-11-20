“Hemos colaborado activamente”: empresa concesionaria destaca acciones desplegadas durante tragedia en Torres del Paine
Vértice, empresa que ofrece servicios de alojamiento dentro del parque, dijo que “ocurrida la tragedia, tomamos contacto con las autoridades y nos pusimos a su disposición”.
La empresa concesionaria Vértice emitió un comunicado refiriéndose a las medidas que tomó durante la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, donde cinco turistas murieron.
Cabe destacar que la compañía ofrece servicios turísticos y alojamiento desde 2002 dentro del parque, donde cuenta con refugios y campings para los excursionistas que realizan los populares circuitos “W” y “O”.
En medio de la indagatoria de la Fiscalía por presuntas responsabilidades en el caso, la empresa indicó que “desde el lunes, ocurrida la tragedia, tomamos contacto con las autoridades y nos pusimos a su disposición”.
“Hemos colaborado activamente”
“Brindamos apoyo logístico a los equipos de rescatistas en nuestros vehículos y embarcaciones, prestamos ayuda en el rescate, facilitamos la comunicación con autoridades y familiares”, señaló en el comunicado.
Junto con lo anterior, Vértice añadió que “dimos asistencia emocional a todas las personas, además de proporcionar abrigo, alimentación y alojamiento en los refugios y campings”.
“En la mañana de hoy hemos colaborado activamente en la evacuación de los pasajeros y seguiremos trabajando siempre comprometidos con nuestra misión de cuidar la naturaleza y las personas en el Parque Nacional Torres del Paine”, finalizó.
