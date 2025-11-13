Hombre muere tras ser atropellado por camión de valores frente al Teatro Oriente en Providencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Auto de valores atropella y mata a un adulto mayor en Providencia

Un hombre de cerca de 64 años murió la noche de este jueves tras ser atropellado por un camión de la empresa Prosegur frente al Teatro Oriente, en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió mientras decenas de personas esperaban ingresar al espectáculo del comediante Edo Caroe, momento en que la víctima habría salido a comprar y retornado cruzando por un sector no habilitado.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el conductor del camión no advirtió al peatón y lo impactó en plena avenida Pedro de Valdivia. El hombre fue trasladado rápidamente hasta la Clínica Indisa, donde se confirmó su fallecimiento.

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias y detuvo al conductor mientras se desarrolla la investigación. El teniente José Villarroel explicó que “la persona cruza preliminar en un paso no habilitado” y que el equipo especializado trabaja en levantar evidencia.

“Hay cámaras de seguridad municipales y de locales cercanos, de igual forma hay empadronamiento de testigos; todo eso será informado a la Fiscalía para la investigación”, señaló.