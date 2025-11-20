Corte Suprema ordena desalojo de la toma Placilla en San Antonio: fijan plazo de seis meses para el abandono de habitantes

La Corte Suprema resolvió que los habitantes de la toma Placilla, en San Antonio, deberán abandonar el sector en un plazo máximo de seis meses.

Lo anterior tras acoger un recurso de protección presentado por las empresas Inmobiliaria Bellavista S.A. y Agrícola Alto Miramar Ltda., propietarias de los terrenos.

Según lo establecido por el fallo, los residentes deberán retirar sus pertenencias y desmontar sus viviendas antes de que venza el plazo, de lo contrario el desalojo será ejecutado por las autoridades.

La ocupación se mantiene desde diciembre de 2019, cuando las primeras familias levantaron construcciones en el predio, consolidándose rápidamente como uno de los asentamientos irregulares más extensos de la zona.

El pronunciamiento también deja en manos del municipio y de la Delegación Presidencial eventuales medidas de acompañamiento para evitar un conflicto social durante el proceso de retiro.