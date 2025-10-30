;

Con barricadas y tránsito cortado: comienza desalojo de más de 100 familias en toma de Placilla en Valparaíso

El operativo se da luego de que la Corte de Apelaciones rechazara una solicitud que buscaba postergar el desalojo.

Ruth Cárcamo

Gonzalo Pérez

02:57

Esta mañana inició el desalojo del campamento “Unión Sin Fronteras”, ubicado en el sector oriente de Placilla de Peñuelas, en un operativo encabezado por Carabineros y personal de la delegación de Chilquinta.

Lo anterior se da luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara la solicitud presentada por el municipio y los ocupantes del terreno, que buscaba postergar la acción a ejecutarse en el sector denominado Nuevo Placilla.

Es así que esta resolución reafirmó la orden de desalojo de más de 100 familias distribuidas en las parcelas 161, 162 y 163. Esto en un operativo que comenzó a ejecutarse desde las 8:00 horas.

Previo a iniciarse el procedimiento, desconocidos instalaron barricadas en la calle España, que pasa por fuera del terreno, por lo que el tránsito se encuentra interrumpido.

