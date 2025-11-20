Con Erick Pulgar como titular, Flamengo sufrió una dura derrota anoche en el clásico contra Fluminense, partido que fue disputado en el Maracaná, por la fecha 34 del Brasileirao.

El “Flu” se llevó la victoria por 2-1 con goles de Luciano Acosta (25′) y Kevin Serna (33′). El descuento del “Mengão” llegó casi al final del encuentro y fue obra de Jorginho (85′), quien marcó de penal.

Este tropiezo de Flamengo sacó sonrisas en Palmeiras, ya que ambos elencos están peleando codo a codo el título. A cuatro fechas del final, el “Fla” se mantiene como líder con 71 puntos, mientras que el “Verdão” está segundo con 69 unidades.

Dua Lipa se robó las miradas en el Maracaná

La famosa cantante británica Dua Lipa, quien hace unos días realizó dos conciertos en Chile, dijo presente en el clásico entre Fluminense y Flamengo.

Vistiendo una polera de Brasil, la estrella mundial del pop se robó las miradas en una de las tribunas preferenciales del Maracaná.