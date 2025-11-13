Vino y naturaleza: la relajante tarde de Dua Lipa en Chile tras sus dos memorables actuaciones en el Nacional / AndieBorie

Tras ofrecer dos memorables shows en el Estadio Nacional el 11 y 12 de noviembre, la estrella global del pop, Dua Lipa, se tomó una jornada de descanso en Chile para explorar la Ruta del Vino en la Región Metropolitana.

Según información confirmada por Culto, la artista británica pasó la tarde de este miércoles en la tradicional Viña Concha y Toro, ubicada en la comuna de Pirque. La visita se realizó en compañía de su equipo, y la cantante, conocida por ser una ávida turista en las ciudades que visita, incluso se tomó fotografías con algunos fanáticos que se le acercaron en el lugar.

Esta actividad continúa la tendencia de la cantante de aprovechar sus estadías en Chile para hacer turismo. En su anterior visita al país en 2022, Dua Lipa recorrió el icónico Cerro San Cristóbal.

Además, en enero de este mismo año, la artista estuvo en Santiago y San Pedro de Atacama para grabar un comercial para la marca Yves Saint Laurent. En esa ocasión, visitó lugares emblemáticos como el Cajón del Maipo, el Desierto de Atacama y la sede del Club de la Unión.

Luego de la exitosa presentación de su tour, se espera que Dua Lipa permanezca en el país hasta este viernes 14, antes de continuar con su agenda internacional. Su itinerario de descanso subraya su conexión particular con el país, donde ya ha grabado importantes proyectos fuera del escenario.