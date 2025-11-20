Colombia desmiente apoyar una salida negociada de Maduro tras polémicos dichos de su canciller

El Gobierno de Colombia salió a desmentir este jueves cualquier apoyo a un plan para una transición pactada en Venezuela.

Esto, luego de que audios difundidos por Bloomberg generaran interpretaciones sobre una eventual postura favorable de Bogotá a la salida negociada del presidente Nicolás Maduro.

En los registros, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio comentaba en Madrid que una transición acordada sería “lo más sano” para Venezuela y que Maduro incluso “estaría por aceptarlo”.

Sin embargo, la Cancillería afirmó que esas declaraciones fueron sacadas de contexto.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores recordó que Colombia “no interviene en los asuntos internos de otros países y respeta la soberanía de Venezuela”.

Las declaraciones surgieron en un momento en que crecen las especulaciones sobre contactos entre Caracas y Washington.

Esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que estaría dispuesto a conversar con Maduro “en algún momento”, a lo que el mandatario venezolano respondió que cualquier diálogo debe ser directo.

Villavicencio, además, abordó la tensión con Estados Unidos en una entrevista con la agencia EFE, criticando los ataques norteamericanos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.