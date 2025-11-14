;

Washington Post revela que Trump evalúa atacar Venezuela en medio de preparativos militares de EE.UU.

El gobierno estadounidense sostiene que busca proteger la seguridad regional.

Javiera Rivera

Durante esta jornada, el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantuvo reuniones de alto nivel para definir posibles acciones militares contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según Washington Post, altos mandos del Pentágono y asesores de seguridad nacional participaron en sesiones urgentes en la Casa Blanca, mientras las fuerzas estadounidenses ya se preparan para una eventual orden de ataque.

Entre los participantes de las conversaciones figuran el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El presidente Donald Trump aún no ha decidido si autorizará la operación.

Tensión interna y presión regional

Un funcionario citado por el medio mencionado aseguró que Trump recibió “varias opciones sobre la mesa”, y que el mandatario mantiene deliberadamente la ambigüedad sobre sus próximos pasos.

Además, el reporte detalla que pilotos del portaaviones USS Gerald R. Ford estudian las defensas venezolanas, mientras la Fuerza Delta también figura dentro de la planificación.

En respuesta, Venezuela movilizó cerca de 200.000 efectivos para preparar su defensa. Colombia suspendió cooperación de inteligencia y México pidió garantías para evitar ataques cerca de su territorio.

