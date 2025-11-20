Incendio obliga a evacuar pabellones de la COP30

Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, Brasil, obligó a evacuar este jueves (20.11.2025) a todas las personas que se encontraban en el lugar.

Las llamas se han desatado en un punto de la llamada ‘Zona Azul’, administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

El personal de seguridad rápidamente aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión.

Causas desconocidas

Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños. Por ahora, el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, informó minutos después del incidente que el incendio “ya está controlado” y no se registraron heridos, según Sabino, quien afirmó que los bomberos trabajaban en el lugar.

La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.

(mn/efe, afp)