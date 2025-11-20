;

Tras bombardear y dejar 32 muertos: Israel realiza nuevos ataques que cobran la vida de otras cinco personas en Gaza

En las últimas horas, el Ejército de Israel ha realizado una serie de ataques en distintas zonas en el sur del enclave.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / OMAR AL-QATTAA

Varios ataques israelíes se han cobrado la vida de cinco personas en el sur de la Franja de Gaza, informaron en un comunicado la Defensa Civil del enclave y fuentes médicas.

En la madrugada de este jueves, tres palestinos murieron y otros 15 resultaron heridos luego de que Israel bombardeara un edificio residencial en la zona de Bani Suheila.

Horas más tarde, dos gazatíes también murieron en dos ataques separados en la zona de Abasan al Kabira, según informó el Hospital Naser al canal catarí Al Jazeera.

Ataque a tropas israelíes en Jan Yunis

Estas muertes se producen después de que el Ejército de Israel matase al menos a otros 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, tras bombardear la Franja de Gaza.

Israel lo hizo alegando que varios milicianos abrieron fuego contra sus tropas en Jan Yunis, sin causar heridos entre los soldados. Hamás se desvinculó de ese ataque.

