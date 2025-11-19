;

VIDEO. Monterrey homenajeará a Humberto Suazo en crucial partido: una de sus figuras le dejó tremendo elogio a “Chupete”

Los “Rayados” le harán un reconocimiento a su carrera en la previa del duelo ante el América, por los cuartos de final de la Liga MX.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas

A casi un mes de que Humberto Suazo colgara los botines, siendo su último partido un San Luis contra Deportes Copiapó en Quillota, el exgoleador recibirá un importante reconocimiento en México.

El Monterrey anunció que “Chupete” será homenajeado el próximo 26 de noviembre, en la previa del partido ante el América por los cuartos de final de los playoffs de la Liga MX.

Humberto Suazo grabó su nombre en nuestra historia, y es momento de enaltecer su legado”, señalaron desde el club azteca en sus redes sociales, invitando a la gente a asistir al encuentro.

Uno de los que se enteró de la presencia del chileno en aquel crucial partido fue Jorge “Corcho” Rodríguez, volante argentino que actualmente juega en el club, y que le dedicó unas lindas palabras al “hombre venido del planeta gol”.

“Es lindo poder verlo y saber lo que genera para el club, lo que fue para el club, pero lamentablemente no lo podemos meter a jugar. Feliz de que venga a apoyarnos, pero no puede hacer mucho desde afuera”, comentó el futbolista.

Cabe señalar que “Chupete” es recordado como uno de los mejores futbolistas en la historia del Monterrey, con quienes ganó dos torneos locales, tres Concachampions y anotó 121 goles.

