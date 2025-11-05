;

Poda total en club del fútbol chileno: despiden a DT y solo cuatro jugadores siguen con contrato

Luego de quedar fuera de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, la dirigencia de San Luis de Quillota finiquitó a la mayoría de sus futbolistas y cuerpo técnico.

El pasado domingo, San Luis de Quillota cerró su campaña en la fase regular de la Primera B 2025 con una dura derrota por 3-0 a manos del descendido Santiago Morning en su visita al Estadio Municipal de La Pintana.

Con este resultado, los “Canarios” quedaron fuera de la Liguilla de Ascenso pese a depender de sí mismos para clasificarse a la postemporada y deberán jugar otro año más en la categoría de plata del fútbol chileno.

Ante este panorama, la dirigencia de San Luis decidió tomar una drástica medida. Según informó el sitio partidario Soy Canario, el Grupo CVU finiquitó los contratos de la mayoría de sus futbolistas e incluso del cuerpo técnico encabezado por Fernando Guajardo, quien no continuará a cargo del primer equipo.

El citado medio detalló que solo cuatro jugadores del plantel 2025 mantienen contrato vigente: los delanteros Sebastián Parada (25) y Martín Carreño (20); el volante Martín Larraín (22) y el defensa Lucciano Moreno (22).

A estos nombres se suman los jugadores que retornarán de sus préstamos: Yerald Pinilla (San Antonio Unido), Carlos Hormazábal (Trasandino), Miguel Espinoza (San Joaquín), Mateo Guerra (Deportes Limache) y Miguel Figueroa (Quintero Unido). De todos modos, su continuidad estará sujeta a evaluación por parte de la dirigencia.

Por ahora, la única certeza es que Fernando Guajardo no seguirá siendo el técnico de San Luis y que el club entrará en una etapa de cambios profundos, con el objetivo de volver a ser protagonista en la Primera B.

