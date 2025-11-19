;

Toni Kroos confiesa que le molestaban las actitudes de Vinicius en el Real Madrid: “El equipo acaba perjudicado”

El exvolante alemán afirmó que muchas veces las rabietas del delantero brasileño atentaban contra el rendimiento de sus compañeros.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alex Caparros

Vinicius Junior se ha ganado el rechazo de muchos hinchas del fútbol por sus comportamientos dentro de los terrenos de juego con el Real Madrid, donde ha optado por actitudes confrontacionales contra sus rivales e incluso con la gente en las gradas.

Muchas veces se ha discutido si estas acciones del atacante brasileño pueden perjudicar a su equipo dentro de la cancha. Toni Kroos, excompañero suyo en los “Merengues” y uno de los mediocampistas más importantes en la historia del club, respondió a la pregunta.

En ese momento le llegué a decir muchas veces que ya estaba bien, porque uno tiene la sensación de que, por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado. Se puede entender que llegue a molestar, ya sea a un rival, a un árbitro o al público”, dijo el alemán en su rol de comentarista en la Icon League.

Como equipo, tienes la impresión de que todo se vuelve en contra del grupo por lo que ocurre a su alrededor. He intentado muchas veces tranquilizarle en el campo, sobre todo para que no se saliera de su propia dinámica, porque a veces ocurría. Yo siempre le decía: ‘Eres tan bueno que no necesitas todo eso’”, agregó.

Además, también se refirió a la última polémica de “Vini”, donde, tras ser sustituido en el clásico contra el Barcelona, se encaró con Xabi Alonso para luego marcharse directo a los vestuarios.

“Siempre se puede juzgar desde fuera, pero me gusta tener presente que, en realidad, nadie, salvo los que están ahí, en un Clásico y frente a 80.000 espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno desea todo menos irse. Esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla. O a menudo. La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar”, cerró Kroos.

