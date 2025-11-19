Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 19 de noviembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla un duelo de la Primera B.
Hoy, miércoles 19 de noviembre, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará cierre a la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.
Revisa también:
Primera B
La programación del fútbol chileno hoy 19 de noviembre arrancará a las 20:00 horas, cuando Santiago Wanderers enfrente a Cobreloa en el Elías Figueroa de Valparaíso.
Gastón Philippe será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.