Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 19 de noviembre, y quién transmite?

Hoy, miércoles 19 de noviembre, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará cierre a la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 19 de noviembre arrancará a las 20:00 horas, cuando Santiago Wanderers enfrente a Cobreloa en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Gastón Philippe será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.