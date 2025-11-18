;

Joaquín Larrivey sueña con un ascenso histórico con Deportes Concepción: “Estamos todos ilusionados”

El delantero anotó un doblete en el partido de ida ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

Deportes Concepción dio el primer golpe ante Deportes Antofagasta en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, con un doblete en cuatro minutos de Joaquín Larrivey, quien a sus 41 años sigue siendo una carta de gol en el fútbol chileno.

Tras finalizar el partido, del cual disputó los 90 minutos, el exUniversidad de Chile, analizó el compromiso y manifestó su felicidad por seguir convirtiendo (19 goles en el año).

Fue un partido muy cerrado y que se nos puso cuesta arriba en una jugada muy aislada. Creo que hicimos un buen primer tiempo y después, 11 contra 10, nos faltó más tranquilidad para irnos con más ventaja”, dijo el delantero argentino a la transmisión de TNT Sports.

“Son partidos difíciles, donde se juegan un montón de cosas. Lamentablemente, me voy con la sensación de que tendríamos que haber hecho un gol más, pero vamos a ir a buscar con mucha fuerza la clasificación allá”, agregó.

Acerca del doblete que anotó, el goleador afirmó: “Fueron dos goles importantes porque nos ayudan a estar más cerca de la clasificación. Por supuesto que no está nada definido. En lo personal, es muy lindo”.

“Todos los que estamos en la Liguilla tenemos una mochila; todos somos equipos importantes. Estamos todos ilusionados, nosotros no somos la excepción. Vamos esperanzados en hacer un gran partido y estar en la siguiente fase”, sentenció Larrivey sobre la ilusión conseguir el ascenso.

