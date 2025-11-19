;

Pareja sufre violento portonazo en Renca: fueron amenazados y golpeados con armas de fuego

El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad, donde tres individuos descendieron de un vehículo, golpearon dueño del auto y huyeron con el automóvil.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante la noche de este martes, cerca de las 22:00 horas, una pareja fue víctima de un violento portonazo en Renca mientras estacionaba su automóvil en el exterior de su vivienda.

Según las cámaras de televigilancia instaladas en calle La Punta, tres asaltantes llegaron en un vehículo y se detuvieron frente al domicilio de las víctimas.

En ese momento, dos de ellos descendieron e intimidaron a la pareja con armas de fuego para obligarlos a entregar el automóvil.

En medio del forcejeo, el joven fue golpeado en la cabeza con una de las armas, mientras su acompañante observaba el ataque sin poder intervenir.

Los desconocidos escaparon con el vehículo y el asalto quedó registrado en su totalidad por las cámaras de seguridad del sector.

