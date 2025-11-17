;

Hombre muere baleado en Renca: desconocido habría percutado al menos 4 disparos

El hecho ocurrió durante la noche del domingo.

Un hombre en situación de calle de unos 34 años murió baleado durante la noche del domingo en la comuna de Renca.

El hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas en la intersección de las calles Bucalemu y Cruz Grande, lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Según detalló la fiscal Marcela Adasme, un desconocido habría percutado al menos 4 disparos en contra de la víctima.

“Hubo un homicidio consumado de un sujeto de nacionalidad chilena, de cerca de 34 años”, señaló.

En esa línea, la persecutora indicó que la investigación “nos ha permitido establecer preliminarmente que la víctima habría sido abordada por otro sujeto que le disparó al menos en cuatro oportunidades”.

“Se está trabajando con la Brigada de Homicidios Centro Norte, y estamos realizando las primeras diligencias de investigación para esclarecer los hechos”, cerró.

