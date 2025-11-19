;

Más de 80 toldos azules retirados: esto es lo que sabe del operativo policial en Barrio Meiggs

La operación comenzó pasada la 1:00 en calle Sazié, donde comerciantes volvieron a levantar estructuras para venta ilegal. Hubo barricadas, pero no detenidos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Barrio Meiggs

Barrio Meiggs / Hans Scott

Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros realizó un operativo en el sector de Meiggs luego de que un grupo de comerciantes intentara reinstalar toldos azules en calle Sazié para ejercer comercio ilegal.

Concretamente, la intervención comenzó poco después de la 1:00, cuando personal policial y funcionarios municipales iniciaron el despeje del lugar.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, un grupo de personas encendió barricadas para evitar el tránsito y dificultar el procedimiento. Sin embargo, el avance policial permitió recuperar la calzada y retirar la totalidad de las estructuras que se estaban levantando.

Según detalló el coronel Pablo Hernández, “se logró el despeje de unos 80 toldos azules que estaban instalados, los cuales muchos prefirieron retirarse por lo que estaba aconteciendo y quedó finalmente los que están con su patente al día”.

No se registraron detenidos y Carabineros mantuvo personal en el perímetro para monitorear la zona tras los incidentes.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad