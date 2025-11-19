Más de 80 toldos azules retirados: esto es lo que sabe del operativo policial en Barrio Meiggs

Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros realizó un operativo en el sector de Meiggs luego de que un grupo de comerciantes intentara reinstalar toldos azules en calle Sazié para ejercer comercio ilegal.

Concretamente, la intervención comenzó poco después de la 1:00, cuando personal policial y funcionarios municipales iniciaron el despeje del lugar.

En ese contexto, un grupo de personas encendió barricadas para evitar el tránsito y dificultar el procedimiento. Sin embargo, el avance policial permitió recuperar la calzada y retirar la totalidad de las estructuras que se estaban levantando.

Según detalló el coronel Pablo Hernández, “se logró el despeje de unos 80 toldos azules que estaban instalados, los cuales muchos prefirieron retirarse por lo que estaba aconteciendo y quedó finalmente los que están con su patente al día”.

No se registraron detenidos y Carabineros mantuvo personal en el perímetro para monitorear la zona tras los incidentes.