;

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton revela cuándo podría haber precipitaciones en la capital

Tras varios días con máximas por sobre los 30 grados, el clima podría cambiar en la región Metropolitana.

Juan Castillo

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton revela cuándo podría haber precipitaciones en la capital

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton revela cuándo podría haber precipitaciones en la capital / Diego Vila

El calor en Santiago no ha dado tregua a los capitalinos, ya que durante los últimos días las temperaturas no han bajado de los 30 grados.

Sin embargo, esta situación podría cambiar durante este jueves 20 de noviembre, ya que la proyección del tiempo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile indica que dicha jornada estará nublada, mientras que las máximas bajarán a 25° C.

Quien también se refirió a este pronóstico fue el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien sorprendió al anunciar “algunas gotitas” en la región Metropolitana.

Revisa también:

ADN

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dijo el meteorólogo Jaime Leyton

En detalle, el experto indicó que durante el jueves estará nublado, lo cual “refrescará el ambiente desde la Región de Valparaíso hasta la Región de O’Higgins, incluyendo a Santiago. Será muy agradable”.

Respecto a una eventual lluvia en Santiago, Leyton sostuvo que “podrían caer algunas gotitas de precipitación en la precordillera y algunas comunas del sector oriente”.

No obstante, advirtió que este fenómeno podría ser muy débil, por lo que hay opción de que el pronóstico pueda ir cambiando con el paso de las horas.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad