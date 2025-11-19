¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton revela cuándo podría haber precipitaciones en la capital / Diego Vila

El calor en Santiago no ha dado tregua a los capitalinos, ya que durante los últimos días las temperaturas no han bajado de los 30 grados.

Sin embargo, esta situación podría cambiar durante este jueves 20 de noviembre, ya que la proyección del tiempo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile indica que dicha jornada estará nublada, mientras que las máximas bajarán a 25° C.

Quien también se refirió a este pronóstico fue el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien sorprendió al anunciar “algunas gotitas” en la región Metropolitana.

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dijo el meteorólogo Jaime Leyton

En detalle, el experto indicó que durante el jueves estará nublado, lo cual “refrescará el ambiente desde la Región de Valparaíso hasta la Región de O’Higgins, incluyendo a Santiago. Será muy agradable”.

Respecto a una eventual lluvia en Santiago, Leyton sostuvo que “podrían caer algunas gotitas de precipitación en la precordillera y algunas comunas del sector oriente”.

No obstante, advirtió que este fenómeno podría ser muy débil, por lo que hay opción de que el pronóstico pueda ir cambiando con el paso de las horas.