Operativo en Barrio Meiggs: nuevas rejas, más de cien locales fiscalizados y control policial por tres días

10 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de la calle San Alfonso, durante el operativo liderado por la Delegación Presidencial y la municipalidad de Santiago, en conjunto con Carabineros y Seguridad Pública, que se realiza en el barrio Meiggs, como parte de la segunda etapa del plan de despeje de toldos azules. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante este lunes se desarrolló la segunda etapa del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs, que busca despejar calles ocupadas por el comercio ambulante en el sector de San Alfonso y Salvador Sanfuentes, en Santiago Centro.

El operativo fue encabezado por el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y Carabineros de Chile.

Según a institución policial, el procedimiento ha tenido una buena llegada, sin incidentes ni resistencia en el retiro de estructuras ilegales.

Además, informaron que una persona fue detenida tras un control investigativo del OS9.

El alcalde Mario Desbordes explicó que la intervención permitió avanzar en la instalación de nuevas rejas y el retiro de estructuras irregulares. “Hemos retirado decenas de comercios ilegales. Hemos trabajado en la instalación de las rejas a una velocidad que ustedes ven que es muy, muy ágil. Esperamos dejar instaladas todas estas nuevas rejas que nos van a permitir cerrar”, detalló.

“En el proceso de requisa de lo que estaba en la calle, porque yo no puedo distinguir hoy día en la mañana qué es de un kiosco ilegal y qué es de comercio ilegal, también hemos encontrado fuegos artificiales, evidentemente completamente ilegales, cigarrillos y una serie de otras especies. En la calle no va a haber ni una patente más; dentro de un local comercial, por supuesto, y les vamos a ayudar a quienes quieran formalizarse”, afirmó.

Asimismo, aseguró que la recuperación del espacio público será permanente. “Vamos a garantizar que la gente no se vuelva a tomar estos lugares de la misma manera que lo hicimos en el primer sector: con control de acceso y guardias al interior, circulando durante todo el día hábil. No vamos a dejar los espacios botados. Antes se hacían copamientos y al cuarto día regresaban todos los toldos azules. Hoy día estamos recuperando por fases, y no vamos a tolerar que vuelvan a instalarse”, señaló Desbordes.

“Avanza perfectamente”

Por su parte, el delegado Gonzalo Durán destacó que “la segunda etapa del plan de recuperación del barrio Meiggs avanza perfectamente de acuerdo a lo planificado. Hemos dispuesto una planificación que supone avanzar en la recuperación del espacio público, primero eliminando toda estructura ilegal, todo toldo o quiosco que no cuente con patente; y segundo, retirar aquellas estructuras que se han extendido ilegalmente, ocupando el espacio público e impidiendo la circulación”, indicó.

“No es solo retirar toldos azules, también vamos a atacar las bodegas que comercializan y distribuyen productos falsificados o ilegales, como por ejemplo los fuegos artificiales. Hemos encontrado además cámaras de televigilancia puestas incluso sobre el cablerío público, que tienen como propósito mantener el control del espacio cuando hay operativos”, señaló.