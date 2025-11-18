RN oficializa apoyo a José Antonio Kast para la segunda vuelta de la elecciones presidenciales
La colectividad difundió un comunicado donde explica su decisión, detalla el despliegue organizativo y plantea que el país requiere un giro político urgente.
Renovación Nacional (RN) anunció, tras un consejo general extraordinario, que decidió “apoyar institucionalmente la candidatura de José Antonio Kast, del Partido Republicano, de cara a la segunda vuelta presidencial a realizarse el 14 de diciembre de 2025”.
En el comunicado, la colectividad sostuvo que pone “a su disposición, toda su estructura territorial: militantes, bases, alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, diputados y senadores”, con el objetivo de fortalecer la campaña del abanderado republicano.
RN afirmó que “no puede permitir la continuidad del actual gobierno, cuyos resultados y conducción han generado un profundo desgaste en materia social, económica y de seguridad”.
Por ello, señaló que tienen “el deber de trabajar desde ya por la opción que represente un cambio de rumbo para Chile”.
