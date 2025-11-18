;

RN oficializa apoyo a José Antonio Kast para la segunda vuelta de la elecciones presidenciales

La colectividad difundió un comunicado donde explica su decisión, detalla el despliegue organizativo y plantea que el país requiere un giro político urgente.

Martín Neut

Kast - RN

Kast - RN / CBA

Renovación Nacional (RN) anunció, tras un consejo general extraordinario, que decidió “apoyar institucionalmente la candidatura de José Antonio Kast, del Partido Republicano, de cara a la segunda vuelta presidencial a realizarse el 14 de diciembre de 2025”.

En el comunicado, la colectividad sostuvo que pone “a su disposición, toda su estructura territorial: militantes, bases, alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, diputados y senadores”, con el objetivo de fortalecer la campaña del abanderado republicano.

Revisa también:

ADN

RN afirmó que “no puede permitir la continuidad del actual gobierno, cuyos resultados y conducción han generado un profundo desgaste en materia social, económica y de seguridad”.

Por ello, señaló que tienen “el deber de trabajar desde ya por la opción que represente un cambio de rumbo para Chile”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad