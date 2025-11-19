;

Latam prolonga cancelación de vuelos en medio del paro de pilotos: hay más de 30 mil pasajeros afectados

La aerolínea amplió su calendario por la falta de acuerdo con los pilotos, que mantienen la movilización desde el 12 de noviembre.

Cristóbal Álvarez

Imagen referencialFOTO: AGENCIAUNO

Imagen referencial FOTO: AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante este miércoles, Latam informó que decidió extender hasta el lunes 24 de noviembre su calendario de cancelaciones, sumando dos días adicionales al plan informado en el último reporte y manteniendo los ajustes derivados de la huelga que sostiene el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL).

De acuerdo con la aerolínea, se suspendieron vuelos desde y hacia Chile entre el 18 y el 24 de noviembre, cuyos pasajeros ya fueron contactados.

Con esta actualización, el volumen total de personas afectadas desde el inicio de la paralización supera los 31 mil viajeros, cifra que considera las cancelaciones registradas entre el 12 y el 22 de noviembre.

Revisa también:

ADN

Cabe destacar que el conflicto laboral, que involucra a 464 pilotos, cumplió una semana este miércoles sin avances visibles. Ayer martes se realizó una ronda de mediación voluntaria en la Dirección del Trabajo, encuentro que —según asistentes— fue breve y no permitió destrabar las diferencias.

El sindicato busca restablecer sus condiciones laborales previas a la pandemia, mientras que Latam había puesto sobre la mesa —según publicó Diario Financieroun sueldo base que podría llegar a los $10 millones, dependiendo del tramo salarial. Las discrepancias respecto del mecanismo de reajuste anual habrían impedido un acuerdo.

Las conversaciones deberían retomarse hoy, instancia en la que el SPL presentaría una nueva propuesta.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad