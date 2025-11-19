Latam prolonga cancelación de vuelos en medio del paro de pilotos: hay más de 30 mil pasajeros afectados

Durante este miércoles, Latam informó que decidió extender hasta el lunes 24 de noviembre su calendario de cancelaciones, sumando dos días adicionales al plan informado en el último reporte y manteniendo los ajustes derivados de la huelga que sostiene el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL).

De acuerdo con la aerolínea, se suspendieron vuelos desde y hacia Chile entre el 18 y el 24 de noviembre, cuyos pasajeros ya fueron contactados.

Con esta actualización, el volumen total de personas afectadas desde el inicio de la paralización supera los 31 mil viajeros, cifra que considera las cancelaciones registradas entre el 12 y el 22 de noviembre.

Cabe destacar que el conflicto laboral, que involucra a 464 pilotos, cumplió una semana este miércoles sin avances visibles. Ayer martes se realizó una ronda de mediación voluntaria en la Dirección del Trabajo, encuentro que —según asistentes— fue breve y no permitió destrabar las diferencias.

El sindicato busca restablecer sus condiciones laborales previas a la pandemia, mientras que Latam había puesto sobre la mesa —según publicó Diario Financiero— un sueldo base que podría llegar a los $10 millones , dependiendo del tramo salarial. Las discrepancias respecto del mecanismo de reajuste anual habrían impedido un acuerdo.

Las conversaciones deberían retomarse hoy, instancia en la que el SPL presentaría una nueva propuesta.