Diputados PS anuncian acusación constitucional contra ministro de la Suprema, Diego Simpertigue, por caso Muñeca Bielorrusa
Asimismo, los parlamentarios informaron que ingresarán una denuncia ante la Fiscalía, tras revelarse un viaje en crucero que realizó el ministro con uno de los imputados del caso.
Los diputados del PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, tras conocerse antecedentes que lo vinculan con uno de los imputados del caso “Muñeca Bielorrusa”.
Cabe recordar que una publicación de Reportea reveló que Simpertigue, quien votó a favor del consorcio Belaz Movitec en su litigio contra Codelco, viajó junto al abogado de la empresa favorecida, Eduardo Lagos, el cual se encuentra en prisión preventiva.
De acuerdo al medio citado, ambos realizaron un crucero por Europa justo después de que finalizaron los pagos por más de $17 mil millones que la Corte Suprema ordenó que Codelco desembolsara a Belaz Movitec.
Acusación constitucional y denuncia en Fiscalía contra Diego Simpertigue
“Esto es un escándalo, aquí se tiene que aclarar muchas cosas (...), por eso que nosotros hemos puesto una denuncia en Fiscalía para que se investigue hasta el total esclarecimiento de los hechos”, informó Daniel Manouchehri.
“En segundo término lo que hemos hecho es anunciar una acusación constitucional que va a ser presentada este lunes”, concluyó el diputado.
