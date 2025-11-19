;

Esteban Pavez define su futuro en Colo Colo: la drástica decisión que tomó de cara al 2026

El volante de los albos tiene decidido lo que hará al término de la temporada.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Foto: @estebanpavez8

Foto: @estebanpavez8

Esteban Pavez ha sido el principal blanco de las críticas en la actual temporada de Colo Colo. Su bajo rendimiento, sumado a sus polémicas declaraciones sobre Universidad Católica, tienen en duda su continuidad de cara al 2026.

Pese a los duros cuestionamientos en su contra, la pérdida de la capitanía y su condición de suplente bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, el mediocampista de 35 años no piensa moverse del “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Según explicaron desde el entorno del futbolista a ADN Deportes, Pavez no tiene la intención de buscar un nuevo equipo para la próxima temporada y su deseo es seguir en Colo Colo.

De acuerdo a su círculo cercano, el volante siente un compromiso mutuo con el club y no quiere irse por la “puerta chica”. Su idea es quedarse, luchar por un puesto y demostrar que aún puede revertir su situación.

Cabe recordar que Esteban Pavez tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026. Por ahora, todo apunta a que seguirá en Macul, aunque deberá convencer a Fernando Ortiz de que aún merece un lugar en el plantel del 2026.

