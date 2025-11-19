Esteban Pavez define su futuro en Colo Colo: la drástica decisión que tomó de cara al 2026
El volante de los albos tiene decidido lo que hará al término de la temporada.
Esteban Pavez ha sido el principal blanco de las críticas en la actual temporada de Colo Colo. Su bajo rendimiento, sumado a sus polémicas declaraciones sobre Universidad Católica, tienen en duda su continuidad de cara al 2026.
Pese a los duros cuestionamientos en su contra, la pérdida de la capitanía y su condición de suplente bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, el mediocampista de 35 años no piensa moverse del “Cacique”.
Según explicaron desde el entorno del futbolista a ADN Deportes, Pavez no tiene la intención de buscar un nuevo equipo para la próxima temporada y su deseo es seguir en Colo Colo.
De acuerdo a su círculo cercano, el volante siente un compromiso mutuo con el club y no quiere irse por la “puerta chica”. Su idea es quedarse, luchar por un puesto y demostrar que aún puede revertir su situación.
Cabe recordar que Esteban Pavez tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026. Por ahora, todo apunta a que seguirá en Macul, aunque deberá convencer a Fernando Ortiz de que aún merece un lugar en el plantel del 2026.
