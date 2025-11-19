“El clima cambia en segundos”: experto revela los peligros del tramo donde murieron cinco turistas en Torres del Paine

La reciente muerte de cinco turistas que realizaban el circuito O en Torres del Paine encendió las alarmas sobre las extremas condiciones del parque en esta época del año.

El trágico episodio ocurrió entre el campamento Los Perros y el paso John Gardner, una de las zonas más exigentes y técnicas de toda la ruta.

Al respecto, Franklin Hans Salinas, presidente de un club de montaña afiliado a la Federación de Andinismo de Chile y académico de la Usach, explicó por qué este sector puede transformarse en una trampa mortal.

En primer lugar, Salinas lamentó el fallecimiento de los excursionistas y recalcó que la inestabilidad meteorológica es el principal riesgo para quienes recorren la zona. “El clima puede cambiar en segundos”, señaló.

Asimismo, recalcó que los turistas cruzaban dicho tramo —calificado por montañistas como el día más exigente del recorrido— cuando fueron sorprendidos por una tormenta con nevadas, viento blanco y temperaturas extremas.

“Es un sector con pendientes duras, roca suelta, exposición al viento y presencia de nieve incluso en verano. En estas fechas, el equipo invernal no es opcional: es indispensable para cruzar los neveros”, afirmó.

¿Es apto para principiantes?

Aunque en verano muchas personas hacen los circuitos W y O sin gran experiencia, Salinas advirtió que no es lo ideal y que en temporada no estival el panorama es totalmente distinto.

“En época estival basta con buena condición física y planificación. Pero fuera de esa época, se requiere formación técnica, experiencia en nieve, equipamiento especializado y conocimientos de montaña. Incluso contratando un guía”, explicó.

Finalmente, el académico recomendó entrenar con meses de anticipación, realizar cursos básicos e invernales, probar todo el equipo y estudiar a fondo el clima y la logística del recorrido.

También destacó herramientas que pueden salvar vidas:

Dispositivos satelitales InReach,

GPS con rutas precargadas,

Relojes que alertan cambios de presión,

Y conocimientos básicos de meteorología para leer el cielo.