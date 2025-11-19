“Nunca ha dicho nada coherente”: hijas de concejala desaparecida arremeten contra diputada Cordero

La desaparición de la concejala María Ignacia González volvió a encender la polémica luego de que la diputada María Luisa Cordero emitiera una serie de comentarios que generaron molestia pública y política.

Todo se originó tras la participación de Cordero en el programa Todo Va a Estar Bien, donde aseguró que la concejala “tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”. Incluso insinuó que su desaparición podría estar involucrada con su supuesta adicción.

En la misma intervención, y entre risas, la diputada afirmó que la concejala “debe estar enterrada o rumbo a China”, frases que rápidamente fueron catalogadas como frívolas y ofensivas en redes sociales.

Los comentarios no solo apuntaron a la edil, sino también a sus hijas, a quienes describió como “más frías que un moái de Isla de Pascua”. También las acusó de “inventar la teoría del complot” respecto al caso.

Molestia en la DC y respuesta de las hijas

Las declaraciones generaron incomodidad incluso dentro del propio sector de Cordero. Desde la Bancada de la Democracia Cristiana anunciaron que evalúan llevar los dichos al Comité de Ética de la Cámara, calificando la intervención como “inaceptable” y “carente de empatía”.

Ante el revuelo, las hijas de la concejala desaparecida, Javiera Gallegos y su hermana, abordaron públicamente el tema en el matinal Mucho Gusto. Ambas rechazaron tajantemente las insinuaciones de la diputada.

Aclararon que su madre sí compartió con amigos antes de desaparecer y pudo haber consumido alcohol, pero descartaron que estuviera en un estado que respaldara la versión planteada por Cordero.

En ese momento, Javiera apuntó directamente contra la parlamentaria: “Respecto a lo que dice la ‘doctora Cordero’, no sé si tengo algo que opinar de esa persona que realmente nunca ha dicho nada coherente”, declaró.

También cuestionó el interés de Cordero en un caso que no corresponde a su zona de representación. “Me gustaría saber qué vínculos tiene ella en el Maule para emitir esos dichos. Me parece extraño”, sostuvo.