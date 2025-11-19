;

Conmoción en Lota por muerte de adulta mayor que se desvaneció frente a Cesfam: acusan que se negaron a auxiliarla

La Municipalidad de Lota instruyó el inicio de un sumario en el centro asistencial para “verificar si se cumplieron los procedimientos establecidos”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Conmoción entre los vecinos generó la muerte de una adulta mayor en la comuna de Lota, región del Biobío, luego de que se desvaneciera frente a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) sin ser auxiliada por el personal de salud.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde de este martes, cuando la mujer transitaba por calle Reñaca. Sin embargo, se desplomó repentinamente al llegar a la esquina con Baldomero Lillo.

Los vecinos del sector intentaron ayudarla, mientras solicitaban apoyo al Cesfam Juan Cartes de Lota Alto, ubicado a pocos metros, pero se habrían negado a auxiliarla. Tras varios minutos, finalmente falleció en la vía pública.

Municipalidad de Lota instruye sumario

“Se negaron porque ellos rompen el protocolo al salir a prestar ayuda a una persona que esté fuera del consultorio (...). Llegó Carabineros e ingresó a pedir una silla de ruedas y se negaron a prestarla”, relató un testigo a Canal 9 Bio Bio Televisión.

La Municipalidad de Lota emitió un comunicado informando que instruyó el inicio de un sumario administrativo en el Cesfam Juan Cartes, “para determinar eventuales responsabilidades y verificar si se cumplieron los procedimientos establecidos”.

“Las circunstancias del hecho están siento investigadas por los organismos competentes, con el fin de esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si existió algún tipo de demora o irregularidad en la atención o en los protocolos asociados”, añadió.

