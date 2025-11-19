Conmoción en Lota por muerte de adulta mayor que se desvaneció frente a Cesfam: acusan que se negaron a auxiliarla
La Municipalidad de Lota instruyó el inicio de un sumario en el centro asistencial para “verificar si se cumplieron los procedimientos establecidos”.
Conmoción entre los vecinos generó la muerte de una adulta mayor en la comuna de Lota, región del Biobío, luego de que se desvaneciera frente a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) sin ser auxiliada por el personal de salud.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde de este martes, cuando la mujer transitaba por calle Reñaca. Sin embargo, se desplomó repentinamente al llegar a la esquina con Baldomero Lillo.
Los vecinos del sector intentaron ayudarla, mientras solicitaban apoyo al Cesfam Juan Cartes de Lota Alto, ubicado a pocos metros, pero se habrían negado a auxiliarla. Tras varios minutos, finalmente falleció en la vía pública.
Municipalidad de Lota instruye sumario
“Se negaron porque ellos rompen el protocolo al salir a prestar ayuda a una persona que esté fuera del consultorio (...). Llegó Carabineros e ingresó a pedir una silla de ruedas y se negaron a prestarla”, relató un testigo a Canal 9 Bio Bio Televisión.
La Municipalidad de Lota emitió un comunicado informando que instruyó el inicio de un sumario administrativo en el Cesfam Juan Cartes, “para determinar eventuales responsabilidades y verificar si se cumplieron los procedimientos establecidos”.
“Las circunstancias del hecho están siento investigadas por los organismos competentes, con el fin de esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si existió algún tipo de demora o irregularidad en la atención o en los protocolos asociados”, añadió.
