Desempleo en el Biobío genera preocupación del Gobierno: es la región con mayor tasa de desocupación

Un jueves negro vive la región del Biobío, luego que se dieran a conocer las cifras trimestrales de desempleo, la que lidera a nivel nacional con un 10,1% de desocupación, es decir, un 1,4 puntos porcentuales (p.p.) más que hace un año.

Mientras tanto, a nivel país, la tasa de desempleo llegó al 8,5%, con una leve baja interanual de 0,2 p.p., aunque sigue siendo una de las más altas en décadas, si lo comparamos, por ejemplo, con el 13,50% que se registró en febrero de 1986 en plena dictadura.

El gobierno reconoció su preocupación por este escenario, especialmente tras el cierre de la siderúrgica Huachipato, una de las principales fuentes laborales del Gran Concepción.

Desde el Ministerio del Trabajo destacaron que durante esta administración se han creado más de 580 mil empleos, además de subsidios laborales y la puesta en marcha de un plan de desarrollo industrial para el Biobío.

Así lo señaló el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. “Por supuesto que nos preocupan estas estas cifras de desocupación. Como Gobierno hemos hecho esfuerzos considerables por contener la situación que en su momento se generó por el cierre y la decisión unilateral de la empresa siderúrgica Huachipato de cerrar su producción”, señaló.

“Hemos desplegado subsidios laborales y un acompañamiento a los trabajadores directos e indirectos, y una gran mayoría de estos trabajadores hoy día está con trabajo formal, tanto los trabajadores directos como los contratistas”, agregó.

“De todas formas, entendemos que hay que seguir acelerando la inversión en la región. Para eso hemos desplegado el plan de industrialización, que busca revitalizar la industria en el Biobío”, complementó el ministro.

En tanto, las cifras muestran un aumento del 18,3% en el número de personas desocupadas, lo que equivale a más de 12 mil nuevos desempleados en la región.

A esto se suma un incremento del 2,8% en la ocupación informal, con más de 5 mil personas que hoy se desempeñan sin contrato ni protección social.

Desde la Mesa por la Defensa del Empleo, organismo creado tras el cierre de Huachipato, fueron categóricos al decir que estas cifras deben dar vergüenza. Además, apuntan a la crisis de la pesca artesanal, el cierre de cerraderos y la caída de la industria manufacturera como las principales causas del deterioro económico, por lo que pidieron a las autoridades actuar con unidad en regional y dejar de lado las diferencias políticas.

Así lo comentó en conversación con Radio ADN el vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo, Iván Montes. “Aquí hay una situación que tiene que ver con la pesca, con la industria manufacturera, con la industria forestal, y más que nada, con la lentitud que hemos tenido en las medidas”, aseveró.

“Entonces, este 10% de aumento en la tasa de desempleo regional tiene que ser un llamado, tiene que darnos vergüenza, primero que todo, llegar a estos números, y es un llamado a la unidad regional, a la unidad de propósito, a salir un poco de las trincheras. Y nosotros esperamos que, una vez se termine el este proceso electoral parlamentario y, eventualmente, la primera vuelta presidencial, podamos focalizarnos más en la región”, emplazó.

De esta forma, el Biobío se consolida como la región con mayor desempleo en Chile, en medio de un escenario donde miles de familias enfrentan la incertidumbre laboral y económica, a la espera de soluciones concretas para recuperar la estabilidad productiva y el empleo perdido.