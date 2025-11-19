Con Endler de titular, Olympique Lyon se recupera de un 0-3 para seguir como líder de la Champions League Femenina / Franco Arland - UEFA

Este miércoles, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League Femenina, el Olympique Lyon vivió una montaña rusa en su visita a la Juventus.

En el Vittorio Pozzo de Biella, Christiane Endler, que fue titular en el cuadro galo, tuvo un primer tiempo de pesadilla.

Todo tomando en cuento que las italianas se fueron al descanso con una cómoda ventaja de 3-0 con los tantos de Chiara Beccari, Michela Cambiaghi y Tatiana Pinto.

¡QUÉ CALIDAD, CHIARA! Beccari y una hermosa definición para el 1-0 de Juventus contra Lyon en la #Champions femenina.



📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium

Sin embargo, el Olympique Lyon se las arregló para demostrar por qué es de los mejores equipos del mundo.

Tabitha Chawinga y Marie-Antoinette Katoto descontaron durante el segundo lapso, donde Wendie Renard alcanzó el 3-3 en el minuto 90.

El cuadro de Christiane Endler pudo incluso concretar una remontada, pero en el tercer minuto de descuento se anuló el gol del triunfo, obra de Jule Brand.

Con esta igualdad, Olympique Lyon se mantuvo invicta en la actual edición de la Champions League Femenina, siguiendo aún como líderes del torneo, con 10 puntos, aunque pueden ser superadas mañana jueves si el Barcelona vence al Chelsea.