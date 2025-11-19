La avant premiere de Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos, no solo marcó el regreso de la serie al cine, sino también un hito internacional.

Durante el evento realizado este martes, 127 títeres desfilaron por la alfombra roja, cifra que permitió al equipo obtener un Récord Guinness por la mayor cantidad de marionetas participando en este tipo de actividad.

La validación se realizó en el mismo lugar por parte de los ejecutivos de Guinness World Records, quienes supervisaron el paso de los personajes, la proyección del filme y la posterior entrega del reconocimiento.

La representante de Guinness, Natalia Ramírez, explicó el proceso y confirmó la marca alcanzada: “Hoy era necesario un mínimo de 100 títeres que cruzaran esta alfombra roja. Infelizmente, algunos de ellos fueron descalificados. Por tanto, el número oficial fue de 127 títeres. Felicitaciones”.

Con este logro, 31 Minutos suma un nuevo hito a su trayectoria, ahora con un reconocimiento global que acompaña el estreno de su esperada aventura navideña.