El querido noticiero de títeres 31 Minutos prepara su regreso a las pantallas con una nueva aventura cinematográfica. Prime Video confirmó el estreno de 31 Minutos: Calurosa Navidad, producción que llegará el 21 de noviembre a la plataforma en más de 240 países y territorios.

El anuncio se realizó luego del éxito obtenido por el grupo en el Tiny Desk de NPR, presentación que fue todo un fenómeno en América Latina. En esta ocasión, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y el resto del elenco volverán para celebrar una Navidad llena de humor y situaciones inesperadas.

Desde su estreno en 2003, el programa ha destacado por su humor absurdo y su formato que parodia los noticieros tradicionales.

31 Minutos combina entretenimiento con sutiles críticas sociales, logrando cautivar tanto a niños como adultos con sus canciones y personajes inolvidables, incluido el conejo rojo más sagaz de la televisión, Juan Carlos Bodoque.

A lo largo de dos décadas, el show creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano —a través de la productora APLAPLAC— ha sumado éxitos en televisión, teatro, cine y un museo itinerante con entradas agotadas en Chile y México.

Además, los seguidores pueden revivir todos los episodios originales, ya que los 37 capítulos remasterizados y la primera película del programa se encuentran disponibles actualmente en Prime Video para América Latina.