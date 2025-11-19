;

Hombre muere tras recibir disparo en la mandíbula en plena calle de Puente Alto

Equipos de emergencia confirmaron el deceso al llegar al sitio. La víctima era de nacionalidad chilena y falleció a los pocos minutos del tiro.

Martín Neut

Matías Castillo

Un hombre murió la tarde de este miércoles tras recibir un disparo en la cabeza en la intersección de Nocedal con Genaro Prieto, en Puente Alto.

Según los primeros antecedentes, la víctima, un chileno de entre 35 y 40 años, fue hallada gravemente herida en plena vía pública, con un impacto balístico en la mandíbula.

Un vecino del sector relató que su madre vio al hombre tendido en el suelo al regresar a casa y alertó de inmediato. “Se encontraba una persona masculino (…) con un orificio de entrada en la mandíbula inferior, sin orificio de salida”, explicó.

El mismo testigo corrió hasta el lugar para intentar ayudar: “Al llegar, se le brindaron maniobras de RCP. Lamentablemente, los signos vitales eran mínimos”.

“Se trata de un homicidio”

El hombre falleció en el Cesfam Alejandro del Río de la comuna sureña de la región Metropolitana.

La Fiscalía ECOH, el OS 9 y Labocar de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para establecer la identidad de la víctima y esclarecer el origen del ataque.

El fiscal ECOH, Alejandro Sepulveda, confirmó que “se trata de un homicidio, una persona, de nacionalidad chilena fue ultimada con un disparo en su rostro”. Para complementar, explicó que ”el tirador solamente es una persona y habría llegado a pie, es lo que tenemos hasta el momento”

