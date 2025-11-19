Abuso sexual infantil en Chile: denuncias se disparan un 186% y expertos lo catalogan como una “emergencia nacional”

El abuso sexual infantil en Chile ha sido declarado una “emergencia nacional” tras registrar un aumento del 186% en las denuncias entre 2018 y 2024, sumando más de 114.000 causas.

Solo en 2023, se reportaron 40.361 denuncias, y estudios indican que el 26% de la niñez chilena ha sufrido esta violencia. Lo anterior sale a colación ya que hoy 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Juan Pablo Venegas, Gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile advierte: “No estamos hablando de casos aislados, estamos frente a una emergencia nacional que avanza, muchas veces, en silencio”.

El ejecutivo criticó que “cada denuncia revela una falla del sistema y una deuda que seguimos arrastrando con la infancia, cuyas secuelas físicas, emocionales y sociales acompañan a las víctimas durante toda su vida”.

“Romper el silencio, educar y denunciar”

Los factores de riesgo incluyen la pobreza, la desigualdad, las dinámicas familiares inestables y la falta de regulación en el ecosistema digital.

Para hacer frente a esta crisis, las acciones prioritarias giran en torno a perfeccionar la Ley de Garantías de la Niñez (21.430), acelerar la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez, capacitar a docentes y articular protocolos efectivos entre salud, educación y justicia.

Venegas concluye que la prevención es un deber colectivo, donde “la protección de la infancia no puede depender solo del Estado. Las familias, las escuelas y las comunidades también son parte de la primera línea”, e insta a la sociedad a “romper el silencio, educar y denunciar”.