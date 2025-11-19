;

Abuso sexual infantil en Chile: denuncias se disparan un 186% y expertos lo catalogan como una “emergencia nacional”

El dramático aumento exige reformar la Ley de Garantías de la Niñez (21.430) y una acción inmediata de familias, escuelas y el sistema judicial para detener la crisis.

Martín Neut

Abuso sexual infantil

Abuso sexual infantil / kieferpix

El abuso sexual infantil en Chile ha sido declarado una “emergencia nacional” tras registrar un aumento del 186% en las denuncias entre 2018 y 2024, sumando más de 114.000 causas.

Solo en 2023, se reportaron 40.361 denuncias, y estudios indican que el 26% de la niñez chilena ha sufrido esta violencia. Lo anterior sale a colación ya que hoy 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Juan Pablo Venegas, Gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile advierte: “No estamos hablando de casos aislados, estamos frente a una emergencia nacional que avanza, muchas veces, en silencio”.

Revisa también:

ADN

El ejecutivo criticó que “cada denuncia revela una falla del sistema y una deuda que seguimos arrastrando con la infancia, cuyas secuelas físicas, emocionales y sociales acompañan a las víctimas durante toda su vida”.

“Romper el silencio, educar y denunciar”

Los factores de riesgo incluyen la pobreza, la desigualdad, las dinámicas familiares inestables y la falta de regulación en el ecosistema digital.

Para hacer frente a esta crisis, las acciones prioritarias giran en torno a perfeccionar la Ley de Garantías de la Niñez (21.430), acelerar la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez, capacitar a docentes y articular protocolos efectivos entre salud, educación y justicia.

Venegas concluye que la prevención es un deber colectivo, donde “la protección de la infancia no puede depender solo del Estado. Las familias, las escuelas y las comunidades también son parte de la primera línea”, e insta a la sociedad a “romper el silencio, educar y denunciar”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad