TVN revela el diagnóstico de Monserrat Álvarez tras sufrir descompensación en plena cobertura de las elecciones

La ausencia de Monserrat Álvarez en el matinal de TVN este lunes generó preocupación, luego de que se conociera que la periodista se desvaneció el domingo durante la transmisión especial de las elecciones.

Según informó el sitio El Filtrador, “el momento causó nerviosismo entre sus compañeros de labores, ya que tuvo que ser trasladada a un recinto de salud”.

Posteriormente, Eduardo Fuentes entregó detalles a LUN sobre la situación. “Como equipo estamos preocupados”, señaló, agregando que la hermana de la comunicadora le comentó que “se tiene que cuidar”.

En un inicio, la falta de información sobre el diagnóstico generó inquietud, incluso con sospechas de un posible ACV. Sin embargo, el conductor de Buenos días a todos aclaró que la familia le aseguró que este lunes la periodista “tiene que descansar para recuperarse”.

Horas más tarde, TVN emitió un comunicado oficial sobre el estado de su figura: “Este domingo, durante la cobertura electoral que realizaba en terreno, Monse Álvarez presentó un síndrome vertiginoso agudo que requirió atención médica”.

El canal agregó que “fue evaluada en un centro de salud, donde se le realizaron los exámenes correspondientes, y actualmente se encuentra en observación y recuperándose. Como canal, estamos en permanente contacto y esperamos su regreso en cuanto se sienta completamente mejor y pueda retomar sus funciones”.