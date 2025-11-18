Hermana menor de Fran Virgilio sorprende con feroz indirecta contra Karol Lucero: “Siempre mientes más que hablas”

Una nueva polémica salpica la farándula, esta vez por un mensaje directo de Ignacia Virgilio contra Karol Lucero, reactivando el caso de la infidelidad que involucró a Ilaisa Henríquez (DJ Isi Glock), y que tuvo como víctima a su hermana, Fran Virgilio.

La hermana menor de la modelo sorprendió al compartir un video en Instagram, donde utilizó parte de la canción La Perla, de Rosalía, asegurando que “no tengo ex, pero sigue siendo perfecta para el ex de mi hermana“.

En el registro se escucha: “Por fin, vas a terapia. Vas al psicólogo y, también, psiquiatra. ¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena. Quien queda contigo se drena. Siempre se autoinvita. Si puede, vive en casa ajena. Red flag andante. Tremendo desastre”.

La reacción de su hermana mayor no tardó en llegar. La influencer comentó en el post el emoji de una bandera roja, guiño claro a que no existe posibilidad de acercamientos ni perdón hacia su expareja.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. En sus historias, Fran también compartió otra parte de la misma canción. La letra decía: “Nunca le prestes na’, no lo devolverá. Ser bala perdida es su especialidad, La lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda, desaparecerá”.

Finalmente, en el registro que subió la modelo, también se escucha: “La decepción local. Rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao”.