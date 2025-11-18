;

Hermana menor de Fran Virgilio sorprende con feroz indirecta contra Karol Lucero: “Siempre mientes más que hablas”

Incluso, la propia esposa del exchico Yingo comentó el video y luego se sumó con otro golpe contra el locutor radial.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Una nueva polémica salpica la farándula, esta vez por un mensaje directo de Ignacia Virgilio contra Karol Lucero, reactivando el caso de la infidelidad que involucró a Ilaisa Henríquez (DJ Isi Glock), y que tuvo como víctima a su hermana, Fran Virgilio.

La hermana menor de la modelo sorprendió al compartir un video en Instagram, donde utilizó parte de la canción La Perla, de Rosalía, asegurando que “no tengo ex, pero sigue siendo perfecta para el ex de mi hermana“.

Revisa también:

ADN

En el registro se escucha: “Por fin, vas a terapia. Vas al psicólogo y, también, psiquiatra. ¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena. Quien queda contigo se drena. Siempre se autoinvita. Si puede, vive en casa ajena. Red flag andante. Tremendo desastre”.

La reacción de su hermana mayor no tardó en llegar. La influencer comentó en el post el emoji de una bandera roja, guiño claro a que no existe posibilidad de acercamientos ni perdón hacia su expareja.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. En sus historias, Fran también compartió otra parte de la misma canción. La letra decía: “Nunca le prestes na’, no lo devolverá. Ser bala perdida es su especialidad, La lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda, desaparecerá”.

Finalmente, en el registro que subió la modelo, también se escucha: “La decepción local. Rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao”.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad