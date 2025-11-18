;

El regreso más esperado: exprotagonista de “Romané” vuelve a las teleseries de TVN tras 15 años

La actriz regresa al área dramática del canal estatal en el que brilló en la época de Vicente Sabatini.

Alejandro Basulto

TVN

TVN

El regreso de una figura histórica marcará el inicio de las grabaciones de Auditoría de Amor, la producción con la que TVN vuelve al terreno de la ficción, ahora en formato vertical.

Francisca Imboden, actriz con una larga trayectoria en la señal estatal, vuelve a la estación luego de 15 años fuera de sus pantallas.

La actriz, recordada por sus papeles en La Fiera y Romané, y cuyo último rol en TVN fue en 40 y Tantos (2010), donde tuvo un papel protagónico, posteriormente desarrolló su carrera en Canal 13 y Mega, sumando su aparición más reciente en Nuevo Amores de Mercado, remake de un clásico emblemático del propio canal público.

Ahora, la intérprete será parte fundamental de esta nueva teleserie y ya visitó las dependencias del canal para participar en la lectura del guion junto al elenco.

La ficción, escrita por Diego Ayala y Carla Stagno, y dirigida por Boris Quercia, sigue la historia de Lucía, interpretada por América Navarro, una contadora que investiga un robo para impresionar a su jefe, Bruno (Pepe López). Las sospechas recaen sobre Estela (Florencia Berner), desatando una serie de tensiones amorosas y laborales.

América Navarro celebró la oportunidad de encabezar la historia: “Me siento muy feliz, emocionada y agradecida de tener la oportunidad de ser parte del equipo que abre camino en esta nueva generación de teleseries verticales”. A su vez, Pepe López afirmó: “No puedo estar más agradecido, es un privilegio gigante ser parte de una serie de TVN”.

