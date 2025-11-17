Actualizan estado de Monserrat Álvarez tras brutal descompensación mientras cubría las elecciones: “Estamos preocupados”

Monserrat Álvarez contó que Juan PabloSáez y Juan Cristóbal Guarello la salvaron de la muerte

Es una noticia que dejó helados a todos en TVN. Monserrat Álvarez se desvaneció en el canal en medio de la cobertura de las elecciones.

La periodista no estuvo hoy en el matinal. Y por eso se supo todo lo que había ocurrido con ella, generándose gran preocupación sobre su estado.

Es que de acuerdo al sitio El Filtrador, “el momento causó nerviosismo entre sus compañeros de labores, ya que tuvo que ser trasladada a un recinto de salud”.

El estado de Monserrat

La figura de la señal estatal aún se encontraría internada, según actualizó su compañero Eduardo Fuentes a LUN. “Como equipo estamos preocupados”, indicó.

Y agregó que la hermana de la reportera se comunicó con él y le mencionó que “se tiene que cuidar”, sin revelar aún el diagnóstico que le dieron, que en un inicio inquietó a todos haciéndolos pensar que podía ser un ACV.

Sin embargo, Eduardo manifestó que la familia de Monserrat le aseguró que este lunes se sentía un poco mejor y comentó que “tiene que descansar para recuperarse”.