Partido de Rangers ante San Marcos de Arica por la Liguilla de Ascenso tuvo que ser detenido por incidentes fuera del estadio

A esta hora se juega la segunda llave de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso entre Rangers y San Marcos de Arica.

En el partido disputado en el Estadio Bicentenario Iván Azócar (ex Fiscal de Talca), ha pasado de todo en el primer tiempo, aunque algunas situaciones ni siquiera se han podido ver.

El encuentro comenzó con una particular transmisión de TNT Sports, que no ha podido trabajar con normalidad debido a problemas con los servicios electrónicos en Machasa, sede del canal deportivo, Chilevisión y otros medios. Por esto, el partido se transmite solo con los comentarios del periodista en cancha y sin marcador ni cronómetro.

Además, cuando apenas iban 6 minutos de juego, el partido tuvo que ser detenido por alrededor de diez minutos producto de incidentes fuera del estadio que terminaron con bombas lacrimógenas, cuyo humo ingresó al recinto y afectó la respiración de jugadores y público presente.

Luego, cuando se reanudaron las acciones, los locales sufrieron la expulsión de Matías Sandoval cuando aún ni se cumplían 30 minutos de partido, por lo que ahora deberán afrontar el resto del encuentro con 10 jugadores.