“Hay que compararse con el Real Madrid”: exDT de la cantera de Colo Colo explica por qué les cuesta tanto sumar minutos Sub 21

Con solo tres fechas por jugar en el Campeonato Nacional, Colo Colo aún no ha completado los 1.890 minutos Sub 21 exigidos por la ANFP y, tal como el año pasado, la regla vuelve a ser un dolor de cabeza para los albos.

De hecho, pese a no ser el equipo más complicado con la sumatoria, el “Cacique” es el club que menos minutaje ha sumado directamente con jugadores en cancha: solo 717 minutos de los 1.752 que tiene.

Además, la mayoría del tiempo que ha acumulado ha sido utilizando el doble minutaje que otorgan los jugadores menores de 20 años. En ese ítem, Francisco Marchant, a pesar de no ser un indiscutido, acumula 1.142 minutos, siendo el que más suma. Como Sub 21 “normal”, Eduardo Villanueva es el único que ha aportado, con 30 minutos, cuando reemplazó a Fernando de Paul en el duelo frente a Deportes Iquique.

Para graficar aún más lo anterior, el segundo jugador que más ha sumado para Colo Colo es Yastin Cuevas, que aún no ha debutado en el primer equipo, pero que al ser constantemente convocado a La Roja Sub 17 le ha entregado 892 minutos, siendo el segundo con más aportes, solo por detrás de Marchant.

¿Por qué los canteranos de Colo Colo no juegan en el primer equipo?

Para responder a esta pregunta, ADN Deportes se puso en contacto con Eduardo Rubio, exentrenador de la categoría de proyección de los albos y también exdelantero del “Popular”, una voz autorizada para explicar desde adentro el problema.

“Tú tienes que comparar a Colo Colo con el Real Madrid. ¿Qué jugador de las inferiores juega en el Real Madrid? Prácticamente ninguno, porque tiene que sacarle el puesto a Mbappé, a Bellingham o a Courtois. Obviamente no van a jugar, si ellos son los mejores del mundo”, dijo el DT.

“En nuestro contexto, Colo Colo es el equipo más grande de Chile, el que más exigencias tiene. Obviamente, eso trae consigo que Colo Colo esté obligado a traer jugadores para mantener ese éxito, e ir metiendo de a poco a jugadores que son seleccionados, o sea, que son los mejores de su edad”, agregó.

Además, comentó una idea que propuso para mejorar la competitividad de sus exdirigidos. “Nosotros todos los miércoles jugábamos contra equipos profesionales, porque nos dimos cuenta de que jugando solo el Campeonato Nacional no iba a bastar para que nuestros chicos lleguen preparados”, afirmó.

“A principios de año propuse, aprovechando los cambios en la Segunda Profesional, que nosotros jugáramos en esa división y que fuéramos como un equipo de reserva, para que los chicos lleguen mejor preparados”, sentenció Rubio.